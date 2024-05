Stand: 10.05.2024 09:59 Uhr Möglicher Aufstieg: Holstein Kiel vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel kann am Sonnabend in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf würden die Störche als erste Fussballmannschaft in Schleswig-Holstein in die erste Liga aufsteigen. Bei einer Niederlage würde sich die Entscheidung auf den letzten Spieltag der Saison verschieben. Holstein-Verteidiger Timo Becker zum möglichen Aufstieg: "Wir haben uns das hart erarbeitet über die Jahre und der Verein auch. Und für jeden Einzelnen ist es natürlich, glaube ich, das größte Erfolgserlebnis. Was wir jetzt gerade in unserem Kader haben können." Anpfiff im Holstein-Stadion ist morgen um 20.30 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 08:30 Uhr