Stand: 21.03.2024 16:31 Uhr Missbrauch von Säugling: Vater zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Meldorf hat am Donnerstag einen Mann aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) zu einer Bewährungsstrafe verurteilt - konkret wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Herstellung eines kinderpornographischen Inhalts. Die Haftstrafe: ein Jahr und zwei Monate. Die Richter folgten mit ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der heute 38-Jährige im April vergangenen Jahres sexuelle Handlungen an seinem damals sechs Monate alten Sohn vorgenommen hat. Die Taten hat er gefilmt und laut Gericht anderen Personen gezeigt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 16:30 Uhr