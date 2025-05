Vor dem CSD in Flensburg: Wieder zerstörte Regenbogen-Banner Stand: 16.05.2025 13:27 Uhr Vor dem CSD in Flensburg hatten schon im Jahr 2024 Unbekannte Banner auf Bahngleisen verbrannt. Der CSD startet morgen um 14 Uhr an der Hafenspitze unter dem Motto "Hier & Queer - Jetzt erst recht".

Unbekannte haben inFlensburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Regenbogen-Banner von Brücken entfernt und zerstört. Das teilt die Flensburger Polizei mit. Die Banner wurden demnach später zerschnitten an Bahngleisen gefunden. Der Staatsschutz ermittelt.

CSD in Flensburg am Sonnabend ab 14 Uhr

Mit den Bannern wollte der Verein Flensbunt nach eigenen Angaben auf die derzeit laufenden "Rainbow Days" und den am Sonnabend (17. Mai) in Flensburg stattfindenden Christopher Street Day (CSD) hinweisen. Der CSD beginnt um 14 Uhr unter dem Motto "Hier & Queer - Jetzt erst recht" auf der Hafenspitze. „Obwohl wir von einem großen Bündnis aus verschiedenen Organisationen, Privatpersonen und der Stadt Flensburg unterstützt werden, wird der Ton rauer", teilt der Verein mit.

Ähnliche Vorfälle vor dem CSD bereits im vergangenen Jahr

In den sozialen Medien gebe es viel Zuspruch, aber auch massive Ablehnung und Hasskommentare gegen die queere Community. Bereits im vergangenen Jahr ermittelte die Polizei, weil Unbekannte in Flensburg Regenbogen-Banner abgerissen und anschließend auf Bahngleisen verbrannt hatten. Die Täter konnten nicht ermittelt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg