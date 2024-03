Stand: 21.03.2024 15:21 Uhr Mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angekündigt

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) war für Donnerstagabend eine Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Holstenplatz angekündigt. Laut Polizei rechnete die Vereinigung "Typisch Schenefeld – Wir lieben Demokratie" mit rund 500 Teilnehmenden. Am Wochenende sind weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Ahrensburg, Reinfeld (beide Kreis Stormarn) und Halstenbek (Kreis Pinneberg) geplant.

