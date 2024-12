Stand: 20.12.2024 16:27 Uhr Mehr Geld für Küstenfischerei an der Nordsee

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat den Weg frei gemacht, um die Kutter- und Küstenfischer mit 20 Millionen Euro zu unterstützen. Das Geld stammt aus dem Windenergie-auf-See-Gesetz. Für die Krabbenfischerei in der Nordsee ist das laut Jan Möller vom Fischereiverband Schleswig-Holstein ein wichtiger erster Schritt, um die Betriebe an der Westküste zukunftsfähig zu machen. Die Fischer in der Nordsee stünden bereits jetzt unter enormem Druck aufgrund sinkender Bestände und weniger Fangmöglichkeiten, so Möller. Laut Landwirtschaftsministerium soll das Geld eine Anpassung der Fischereiflotte an eine nachhaltige und wirtschaftliche Zukunft ermöglichen. Mit dem Beschluss wird auch eine langjährige Forderung der Fischerei umgesetzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2024 | 16:30 Uhr