Stand: 08.11.2024 08:59 Uhr Mehr Barrierefreiheit bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck

Bei den 66. Nordischen Filmtagen in Lübeck wird verstärkt auf Barrierefreiheit geachtet. Für Menschen mit Sehbehinderungen stehen laut Miriam Waldmann, Leiterin der Cinestar-Kinos in Lübeck, Funkkopfhörer mit Audiodeskription in mehreren Sprachen zur Verfügung. Die Audiodeskription beschreibt, was auf der Leinwand zu sehen ist. Bei einigen Filmen seien auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher anwesend, die die Filme in Gebärdensprache übersetzen. Bis Sonntag werden bei den Nordischen Filmtagen rund 170 Filme aus dem Baltikum, Skandinavien, Finnland, Island und Schleswig-Holstein gezeigt.

