Stand: 03.09.2024 09:18 Uhr Mehr ABC-Schützen in Südholstein

Die Sommerferien sind vorbei und auch in Südholstein fängt für viele ABC-Schützen in dieser Woche die Schulzeit an. Laut den Kreisverwaltungen in Südholstein sind die Schülerzahlen weiter angestiegen. Im Kreis Stormarn beginnen in diesem Jahr etwa 2.500 Erstklässler. Im Kreis Segeberg sind es fast 2.900 und damit gut 200 mehr als im vergangenen Jahr. Im bevölkerungsreichsten Kreis des Landes, im Kreis Pinneberg,kommen in diesem Jahr knapp 3.400 Kinder in die Schule. Das sind fast 130 mehr als im Vorjahr.

Das statistische Bundesamt führt die wachsenden Schülerzahlen auf geburtenstärkere Jahrgänge und die verstärkte Zuwanderung zurück.

