Stand: 09.12.2024 11:43 Uhr Mattis Deba holt Platz eins bei Cyclocross Nordmeisterschaften in Kiel

Mattis Deba ist bei den Cyclocross Nordmeisterschaften in Kiel in der U19 auf Platz eins gefahren. Cyclocross ist eine Disziplin im Radsport, bei der die Fahrerinnen und Fahrer auf unbefestigten Rundkursen fahren. Mattis Deba, der für den Kieler RV fährt, ist außerdem auch Zweiter bei den Norddeutschen Meisterschaften geworden. Nach seinem Sieg am Wochenende sagte er: "Man muss sich die ganze Zeit konzentrieren und gleichzeitig immer auf den Geraden Gas geben. Das ist auch im Cross die Schwierigkeit, dass man beides machen muss." Bei den Frauen ist Rhea Richter vom SG Athletico Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hinter der drei-fachen Weltmeisterin im Cyclocross, Cordula Biermann, Zweite geworden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Radsport