Stand: 20.02.2025 09:02 Uhr Mann greift Seniorin in Geesthacht mit Messer an

Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei durch den Angriff in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) lebensgefährliche Verletzungen und konnte sich in die Arztpraxis retten. Der Mann flüchtete und stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Das Amtsgericht Lübeck hat angeordnet, dass der Verdächtige zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Die angegriffene Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

