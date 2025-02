Stand: 12.02.2025 08:45 Uhr Mann bei Baumarbeiten in Oldenburg eingeklemmt

Bei Gehölzarbeiten auf einer Streuobstwiese in Oldenburg (Kreis Ostholstein) ist ein Mann am Montagnachmittag von einem umstürzenden Baum eingeklemmt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus und befreiten den Verletzten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein