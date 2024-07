Stand: 12.07.2024 09:52 Uhr MINT-Festival macht in Heide Station

Mathe zum Anfassen, Drohnenflüge oder die Sonne mit verschiedenen Teleskopen beobachten: Das von der Flensburger Universität ausgerichtete Festival MINT-Kulturen ist am Freitag und Sonnabend am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Heide (Kreis Dithmarschen) zu Gast. Die Abkürzung "MINT" steht für die Fächer Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Projekte sollen jungen Menschen den Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Phänomenen ermöglichen und zeigen, wie relevant die MINT-Fächer für die Gesellschaft sind.

Gestaltet wird das Programm unter anderem durch Institute und Unternehmen der Region, wie zum Beispiel die Phänomania Büsum (Kreis Dithmarschen), das Westküstenklinikum, den Deich- und Hauptsielverband oder das Waldmuseum in Burg (Kreis Dithmarschen).

