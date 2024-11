Stand: 08.11.2024 10:19 Uhr Lübeck in "Stolpersteine Digital"-App aufgenommen

Alle 251 Stolpersteine in der Hansestadt Lübeck wurden in die App "Stolpersteine Digital" integriert. Mit der App der Landesbeauftragten für politische Bildung können Biografien von Opfern des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein digital abgerufen werden.

Gedenkkultur digital dank "Augmented Reality"

Zudem enthält die App eine Gedenkfunktion. Mit Hilfe von "Augmented Reality" kann digital eine Kerze am Stolperstein platziert und mit einer Gedenkbotschaft und dem eigenen Namen ergänzt werden. Andere Nutzerinnen und Nutzer der App können diese Kerzen dann auf ihrem Mobiltelefon sehen. Die Kerzen verbleiben für einen Zeitraum von sieben Tagen in der virtuellen Realität.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck NS-Zeit