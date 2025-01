Stand: 08.01.2025 09:01 Uhr Lübeck bleibt Stau-Spitzenreiter in Schleswig-Holstein

Lübeck führt erneut die Stau-Rangliste in Schleswig-Holstein an. Laut einer Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix haben Autofahrer in der Hansestadt im vergangenen Jahr im Durchschnitt 32 Stunden im dichten Verkehr verloren. Auch Kiel steht mit 28 Staustunden auf dem zweiten Platz. Experten führen die Verkehrsprobleme auf Baustellen und die Rückkehr vieler Pendler ins Büro zurück.

Weitere Informationen In Hannover stehen Autofahrer am längsten im Stau In Norddeutschland zählen Hannover und Hamburg zu den Stau-Hochburgen. Das hat eine neue Verkehrsstudie ergeben. mehr

