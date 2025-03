Stand: 28.03.2025 07:56 Uhr Lübeck: Alter Schlauchturm wird zu Wohnraum umgebaut

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert in diesem Jahr 14 Projekte in Schleswig-Holstein - eines davon in Lübeck. Laut Stiftung soll der in St. Lorenz stehende, historische Schlauchturm der ehemaligen Feuerwache denkmalgerecht zu Wohnraum umgebaut werden. Geplant sind fünf Wohneinheiten in einer sogenannten Haus-in-Haus-Konstruktion. Dabei bleiben die alten Wände und Strukturen größtenteils erhalten. Der Schlauchturm wurde bis 1984 von der Feuerwehr genutzt und stand seitdem leer. Insgesamt stellt die Stiftung für den Denkmalschutz in Schleswig-Holstein rund 470.000 Euro zur Verfügung. Bundesweit werden Projekte mit rund 14,5 Millionen Euro gefördert.

