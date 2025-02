Stand: 18.02.2025 16:27 Uhr Lkw rammt Eisenbahnbrücke in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) hat am Dienstagmittag laut Polizei ein Lkw die Eisenbahnbrücke in der Berliner Straße gerammt. Die Bahnstrecke zwischen Heide und Hohenweststedt musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Es entstanden laut Polizei jedoch nur äußere Mängel an der Brücke, sodass die Bahnen inzwischen wieder fahren. Laut Nordbahn gab es nur geringe Verzögerungen.

