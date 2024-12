Stand: 15.12.2024 16:22 Uhr Linke in SH geht mit Beutin in die Bundestagswahl

Die Partei "Die Linke" in Schleswig-Holstein wird mit Lorenz Gösta Beutin auf Platz Eins der Landesliste in die Bundestagswahl gehen. Das haben die Delegierten auf einer Landesvertreter-Versammlung in Neumünster entschieden. Beutin ist Landessprecher der Linken und war bereits zwischen 2017 und 2021 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er war dort energie- und klimapolitischer Sprecher der Partei.

