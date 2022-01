Leiche in Neumünster entdeckt - Verdächtiger festgenommen Stand: 02.01.2022 13:19 Uhr In Neumünster wurde am Sonnabend eine Leiche in einer Gewerbehalle entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Nach dem Fund eines getöteten Mannes in Neumünster hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Morgen ein 32-jähriger Autofahrer auf der A7 südlich des Elbtunnels kontrolliert worden. Der Mann sei alkoholisiert gewesen und habe eine Schusswaffe bei sich gehabt, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnte. "Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Tatverdächtigen handeln könnte", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Noch am Sonntag soll der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Inhaber bemerkt Einbruch und entdeckt die Leiche

Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann. Seine Leiche war am Samstagnachmittag in einem Gewerbebetrieb in der Rendsburger Straße in Neumünster gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Inhaber des Betriebs zunächst einen Einbruch bemerkt und dann in einer Halle den leblosen Mann entdeckt. Er habe "erhebliche Verletzungen" gehabt, teilte die Polizei mit. Deshalb wurden Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Zur genauen Todesursache sowie zum Todeszeitpunkt konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Mordkommission und Spurensicherung waren vor Ort. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Zeugen, die am Neujahrstag im Zeitraum zwischen 3 Uhr und etwa 15 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich der Rendsburger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0431 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2022 | 14:00 Uhr