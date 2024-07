Stand: 22.07.2024 10:31 Uhr Leeres Paddelboot löst Großeinsatz aus

Ein Angler hat am Sonntag in Großensee (Kreis Stormarn) auf dem gleichnamigen See ein leeres Paddelboot entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und DLRG vor Ort, um nach den möglichen Insassen zu suchen. Augenzeugen hatten zuvor zwei Menschen in dem Boot gesehen. Auch mehrere Drohnen und Spürhunde kamen zum Einsatz. Um kurz nach Mitternacht wurde die Suche vorerst eingestellt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn