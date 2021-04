Lebensmitteltransporter mit Rattenkot auf A7 gestoppt Stand: 30.04.2021 11:41 Uhr Eine ungewöhnliche und unappetitliche Entdeckung haben Polizisten Anfang der Woche bei einer Verkehrskontrolle auf der A7 gemacht: Die Beamten entdeckten in einem Lebensmitteltransporter Rattenkot.

Wie die Polizei erst heute bekannt gab, hatten Beamte des Reviers in Rendsburg am Montagabend den 3,5-Tonner bei einer Routinekontrolle auf dem Rastplatz Hüttener Berge gestoppt. Die Lebensmittel - Gemüsekonserven, Reis, und Getränke in Tetrapacks - waren laut Polizei mangelhaft gesichert. Die Beamten nahmen außerdem einen beißenden Rattenuringeruch wahr und entdeckten vereinzelt Rattenkot. Verpackungen waren angenagt. Die beiden Fahrer erklärten, sie sollten die Waren von Flensburg nach Kiel bringen. Ladepapiere hatten sie nicht.

Garage in Flensburg diente als Lager

Der Transporter wurde am Folgetag von Lebensmittelkontrolleuren genauer untersucht. 950 Kilogramm Lebensmittel mussten daraufhin vernichtet werden. Die Ware gehörte nach Angaben der Polizei einem Orientmarkt. In Kiel befindet sich die Hauptfiliale, in Flensburg eine Zweigstelle. Eine Garage in Flensburg diente als Lager. Der Chef des Ladens muss nun für die Garage einen Schädlingsbekämpfer beauftragen.

