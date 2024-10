Stand: 01.10.2024 07:36 Uhr Langer Stau auf B76 in Kiel: Lkw liegen geblieben

Am Dienstagmorgen hat es sich auf der B76 in Kiel lange gestaut. Auf der Straße in Richtung Eutin war ein Autotransporter liegen geblieben. Die Bergungsarbeiten waren aufwendig, erklärte die Polizei. Da der Lkw auf dem einspurigen Abschnitt stand musste die Straße zwischen Ostring und Wellsee am Morgen für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zur A215, so die Polizei.

