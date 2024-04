Stand: 17.04.2024 11:38 Uhr Offizieller Start der Schafs- und Ziegenkäsesaison

Am Mittwoch hat die Schafs- und Ziegenkäsesaison in Schleswig-Holstein auf dem Biohof Solterbeck in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) begonnen. Dort werden mehr als 20 Betriebe vor Ort sein, die dieses Handwerk beherrschen und in dem Verein Käsestraße organisiert sind. Sie stellen sich und ihre Produkte vor. Daniela Rixen, Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer, erklärt, dass die erste Milch den Lämmern gehört und deswegen die Saison erst jetzt startet.

In Schleswig-Holstein gibt es zehn Betriebe, die Schafs- und Ziegenkäse herstellen oder veredeln, unter anderem auch auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland), in Itzehoe und Hohenlockstedt (Kreis Steinburg). Insgesamt werden in Schleswig-Holstein rund 20 Tonnen Schafs- und Ziegenkäse im Jahr produziert.

