Stand: 30.05.2024 14:49 Uhr Frühere Freiland-Erdbeeren in diesem Jahr

Die Freiland-Erdbeersaison startet in diesem Jahr früher als sonst. Das liege am milden Frühjahr, sagt Erdbeerbauer Sören Jensen aus Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Auch der Regen habe geholfen - nun brauche es aber auch wieder trockeneres Wetter. Die Haupternte startet demnach in rund zehn Tagen. Ein Kilo Erdbeeren koste wie im vergangenen Jahr für Selbstpflücker 5,80 Euro, so Sören Jensen. Bis voraussichtlich Ende Juli könne gepflückt werden.

