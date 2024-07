Stand: 19.07.2024 13:28 Uhr Landtag von SH erinnert an gescheitertes Attentat auf Hitler

Zum Auftakt der heutigen Landtagssitzung in Schleswig-Holstein hat das Parlament an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler erinnert, dass sich am Sonnabend zum 80. Mal jährt. Landtagsvizepräsidentin Eka von Kalben (Grüne) sagte, der 20. Juli sei ein wichtiger Tag im Geschichtsbuch Deutschlands. Ein Tag, der dazu mahne, für Demokratie, Freiheit und den Rechtsstaat einzustehen und in Deutschland nie wieder eine Diktatur des Unrechts und eine Herrschaft des Hasses und des Rassismus zuzulassen.

Kritik am geplanten AfD-Treffen am 20. Juli

Von Kalben ging in ihrer Rede auch auf eine geplante Veranstaltung der AfD am Sonnabend ein und sagte: "Dass am morgigen 20. Juli ein sogenanntes Vernetzungstreffen dieser demokratiefeindlichen Kräfte in unser Land stattfindet, ist ein bewusster und völlig inakzeptabler Versuch, sich in die Tradition des Widerstandes zu stellen. Die Antidemokraten von rechts stehen nicht für das, was die Männer und Frauen des damaligen Widerstandes erreichen wollten."

