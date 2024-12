Stand: 18.12.2024 16:01 Uhr Kurzfilmtage in Heide, Husum und Kellinghusen

Traditionell findet der Kurzfilmtag am 21. Dezember statt - dem kürzesten Tag des Jahres. An dem Abend zeigt zum Beispiel der FilmKlub Husum (Kreis Nordfriesland) im Kinocenter Kurzfilme.

Im Kino Lichtblick in Heide (Kreis Dithmarschen) kann man sich schon am Mittwochabend ab 19:30 Uhr Kurzfilme anschauen. Der FilmClub Heide zeigt zehn Kurzfilme unter dem Motto "Lebens-Bande(n)". In allen Filmen geht es um Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Am Freitag, den 20. Dezember, findet der Kurzfilmtag in Kellinghusen (Kreis Steinburg) statt. Dort gibt es im Bürgerhaus nachmittags ein Programm für Kinder und abends eins für Seniorinnen und Senioren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.12.2024 | 16:30 Uhr