Stand: 26.06.2024 15:04 Uhr Kuh bleibt in Mönchneversdorf in Astloch stecken

In Mönchneversdorf (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr am Mittwoch eine Kuh aus einer Notlage befreit. Das Tier hatte seinen Kopf in ein Astloch gesteckt. Weil es sich laut Wehrführer selbst nicht befreien konnte, kamen die Feuerwehrleute und ein Tierarzt zur Hilfe. Die Kuh wurde ruhiggestellt, das Astloch aufgesägt und der Kopf mit Gleitmittel aus dem Loch gezogen. Das Tier überstand den Einsatz nach Angaben der Helfer gut.

