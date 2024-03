Stand: 19.03.2024 10:11 Uhr Kreis Stormarn führt Bezahlkarte für Geflüchtete nicht früher ein

Im Sommer soll in Schleswig-Holstein die Bezahlkarte für Geflüchtete kommen. In Stormarn hat der Finanzausschuss des Kreises schon am Montag über eine schnellere Einführung der Bezahlkarte abgestimmt. Der Antrag der AfD wurde allerdings mit zehn zu eins Stimmen abgelehnt. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, René Wendland von der SPD, sagte, er erhoffe sich nicht allzu große Einsparungen durch eine Bezahlkarte. Die schnellere Einführung in Stormarn dürfte laut Wendland vom Tisch sein - man warte auf den landesweiten Start.

Weitere Informationen Bezahlkarte für Geflüchtete: Wie ist der Stand in SH? Asylbewerber sollen dadurch nur noch einen kleinen Teil der Leistung als Bargeld erhalten. In Schleswig-Holstein ist zu der Karte aber noch einiges unklar. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 08:30 Uhr