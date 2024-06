Stand: 11.06.2024 10:15 Uhr Kreis Pinneberg: Regenbedingte Unfälle auf der A23

Starker Regen hat in der Nacht zu zwei Unfällen auf der A23 im Kreis Pinneberg geführt. Laut Feuerwehr haben zwei Autofahrer kurz nacheinander bei Elmshorn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Beide sind in die Leitplanke gefahren. Kurz nach Mitternacht war der erste Unfall in Richtung Norden gemeldet worden. Noch bevor die Einsatzkräfte den Unfallort erreichten, fuhr ein Auto in der Gegenrichtung auf fast gleicher Höhe in die Leitplanke. Beide Fahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

