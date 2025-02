Stand: 19.02.2025 09:18 Uhr Kreis Ostholstein muss Waffenkontrollen ausweiten

Der Kreis Ostholstein hat aktuelle Zahlen vorgelegt, wonach im vergangenen Jahr 9,8 Prozent der Waffenbesitzer überprüft worden sind. Vom Land gefordert sind aber mindestens zehn Prozent. Insgesamt gibt es in Ostholstein etwa 2.800 Waffenbesitzer. Gut 270 Kontrollen wurden laut Bericht im vergangenen Jahr durchgeführt. Die Experten schauen sich dabei an, wie zum Beispiel Jagdgewehre zu Hause aufbewahrt werden. Immer wieder kommt es vor, dass sie etwas zu beanstanden haben. Im jüngsten Kontrollbericht steht, dass 2024 insgesamt 29 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren eingeleitet worden sind, weil die Waffen nicht richtig aufbewahrt wurden. In 12 Fällen stellten die Experte derart gravierende Verstöße fest, dass den Besitzern der Entzug ihrer Waffen- und Jagdscheine droht.

