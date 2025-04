Stand: 02.04.2025 17:33 Uhr Konferenz zur Tourismusstrategie 2030

Der Tourismus ist einer der entscheidenden Wirtschaftsfaktoren in Schleswig-Holstein. Am Mittwoch haben sich deren Vertreter zu einer Konferenz getroffen, um über die Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2030 zu beraten. Sie sollte Touristikern, Hoteliers, Kommunen und Freizeitanbietern Orientierungshilfe geben. Das Land will einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Tourismus, der an die Klimaveränderungen angepasst ist und ökologisch sein soll. Außerdem soll er sich stärker auf das Binnenland konzentrieren.

Weitere Herausforderungen nennt Britta Franke von der Tourismus-Agentur SH: "Es geht darum, Angebote in der Natur zu schaffen. Es geht aber auch um soziale Aspekte, barrierefreie Angebote zu schaffen. Das betrifft nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, auch Familien mit Kinderwagen freuen sich über barrierefreie Angebote." Auch müsse der Tourismus im Einklang mit der Bevölkerung stehen und auch von ihm profitieren.

