Stand: 09.04.2024 16:20 Uhr Viele Schlaglöcher durch Frostschäden - erste Straßen saniert

Nach zahlreichen Frostschäden vom vergangenen Winter ist die Sanierung der B432 in Norderstedt (Kreis Segeberg) fast fertig. Wie die Stadt mitteilt, sind die Arbeiten dort jetzt in den letzten Zügen und bis Donnerstag abgeschlossen. Auch die B206 in Bad Segeberg ist bald fertig saniert. Aktuell laufen Arbeiten im zweiten Bauabschnitt. Bis zum 19. April ist die Fahrbahn in Richtung Bad Bramstedt deshalb einspurig und es gilt Tempo 30.

