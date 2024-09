Stand: 05.09.2024 08:57 Uhr Unwettereinsätze für Feuerwehren in Südholstein

Blitz und Donner haben gestern Abend in Südholstein vereinzelt zu Einsätzen von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. In Norderstedt (Kreis Segeberg) rückten die Einsatzkräfte nach Angaben der Leitstelle nach einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus aus. Dort gab es zwar kein Feuer aber alle Sicherungen waren rausgeflogen. Zwei Bewohner erlitten einen Schock. Insgesamt 50 Mal mussten die Rettungskräfte in den Kreisen Pinneberg und Segeberg ausrücken. Der Kreis Stormarn blieb laut Leitstelle komplett vom Unwetter verschont.

Spielabbruch bei Regionalliga-Partie

In der Regionalliga Nord sorgten Starkregen und Gewitter dafür, dass das Spiel zwischen Eintracht Norderstedt und dem HSV II in der Halbzeitpause beim Stand von 1:1 abgebrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand laut Verein das Wasser an manchen Stellen knöcheltief auf dem Rasen. Das Spiel soll jetzt neu angesetzt werden, wann ist aber noch nicht klar.

