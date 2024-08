Stand: 05.08.2024 16:58 Uhr Schwimmerin in der Wakenitz ums Leben gekommen

In der Wakenitz in Lübeck ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 80-Jährige war am vergangenen Sonntag in der Nähe der Innenstadt zum Baden gegangen und dann nicht wieder zurück gekommen. Ihr Sohn hatte sie bei der Polizei vermisst gemeldet. Eine sofort eingeleitete, große Suchaktion von Polizei und Feuerwehr blieb ohne Erfolg. Am Montagmorgen wurde dann der leblose Körper der Schwimmerin entdeckt. Wie genau es zu dem tödlichen Badeunfall gekommen ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 16:30 Uhr

