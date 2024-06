Stand: 01.06.2024 13:05 Uhr Klima-Demonstrationen am Wochenende in Kiel

Am Wochenende sind in Kiel Demonstrationen zum Klimaschutz geplant. Zum einen ruft die "Initiative gegen Kreuzfahrtschiffe in Kiel und anderswo" zu einem Protestzug am Sonnabend auf. Dieser soll um 14 Uhr am Hauptbahnhof beginnen und zum Ostseekai führen.

Demonstriert werden soll laut Organisatoren gegen Klima- und Umweltfolgen, die Arbeitsbedingungen an Bord und für einen nachhaltigen Tourismus. Schiffsblockaden sind nach Angaben der Polizei wohl nicht geplant. Man habe sich aber auf solche Szenarien vorbereitet. Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

Autobahn-Blockade am Sonntag mit Frühstücks-Brunch

Zum anderen plant die sogenannte "Turbo Klima Kampf-Gruppe" am Sonntagmorgen eine Blockade in Form eines Frühstücks-Brunchs auf der Auffahrt zur A215 in Kiel. Die Gruppe fordert den Rückbau der Autobahn. Zuvor war eine geplante Blockade für den Sonnabend verboten worden. Das Ordnungsamt gab dann laut TKKG die Aktion für Sonntagfrüh zwischen 8 und 9 Uhr frei.

