Kletterparcours in der Auferstehungskirche Büdelsdorf

Die Auferstehungskirche in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) geht neue Wege: Ab Sonntag (16.03.) können Kirchenbesucher und Interessierte direkt nach dem Gottesdienst ab 10 Uhr einen Kletterparcours im Kirchenschiff erklimmen. Sechs Meter ist dieser hoch. Pastorin Christiane Zimmermann-Stock erklärt, dass die Aktion dazu dienen soll, mehr Menschen in die Kirche zu holen - auch solche, die bisher keinen Fuß in die Kirche gesetzt haben. Sie sagt: "Wir haben uns überlegt, dass wir nicht nur Kirche als Gemeinde sein wollen, sondern auch Kirche ausstrahlen wollen." Und sie ergänzt: "Wir haben nun keine so besondere Kirche, aber der Charme ist, dass wir so einen Parcours da hinein bauen können, ohne historisch etwas zu gefährden."

Der Kletterparcours soll bis zum 23. März aufgebaut sein. Gemeindemitglieder sind mit eingebunden und betreuen die Aktion unter anderem als Helferinnen und Helfer.

