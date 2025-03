Stand: 17.03.2025 07:19 Uhr Büdelsdorf: Kletterparcours lockt mehr Besucher in Gottesdienst

Am Sonntag (16.03.) sind zu einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mehr als 100 Menschen gekommen - etwa drei Mal so viele wie sonst, erklärte die Pastorin Christiane Zimmermann-Stock. Sie hat ihre Predigt mit Klettereinlagen auf einem sechs Meter hohen Gerüst verbunden. Nach dem Gottesdienst durften auch Kirchenbesucherinnen und Besucher und Interessierte auf dem Parcours klettern. Mit der Aktion möchte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Büdelsdorf mehr Menschen in die Kirche holen. Der Kletterparcours soll bis zum 23. März aufgebaut bleiben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde