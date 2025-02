Eine ganze Menge: Enthalten war im Haushalt 2024 zunächst ein Corona-Notkredit in Höhe von 573 Millionen Euro. Dazu kamen der Ukraine-Notkredit mit 800 Millionen Euro und ein Notkredit für die Flutschäden (mehr als 145 Millionen Euro). Verabschiedet wurde der Haushalt im März 2024 mit den Stimmen von CDU, Grünen und SSW. Im Herbst 2024 senkte die Landesregierung den Notkredit über einen Nachtragshaushalt um rund 327 Millionen Euro ab, weil sich herausstellte, dass die veranschlagten Mittel nicht komplett gebraucht wurden. Nach dem endgültigen Haushaltsabschluss teilte das Land mit, es seien insgesamt an Notkreditmitteln nur 493,8 Millionen Euro in Anspruch genommen worden.



Im gerade frisch verabschiedeten Haushalt für 2025 steht ein Notkredit in Höhe von 272 Millionen Euro. Zur Einordnung: Schleswig-Holstein verzeichnet insgesamt Schulden von rund 32 Milliarden Euro und jährliche Einnahmen von knapp 17 Milliarden Euro. Strittig ist die Frage, ob die Ausgaben aus den Notprogrammen auch aus den laufenden Haushalten finanziert werden könnten.

Das Bundesverfassungsgericht hat im November 2023 das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 der Ampel-Bundesregierung für nichtig erklärt. Eine Begründung: Der Gesetzgeber habe "den Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den durch die notlagenbedingte Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht ausreichend dargelegt." Sprich: Warum die Ampel Geld aus dem Corona-Kredit in einen Energie- und Klimafonds überführen wollte, hatte sie nicht überzeugend erklärt.



Auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und Brandenburg gab es Verfahren. Das Landesverfassungsgericht betonte jedoch, die Situation in Schleswig-Holstein sei davon unabhängig zu bewerten. Das Finanzministerium hat jeden Posten im Notkredit begründet. Manche Begründungen - wie eben die Frage, was Fahrradwege mit der Corona-Krise zu tun haben - findet zumindest die FDP aber nicht überzeugend.

Auf den Haushalt 2024 hätte das nach Einschätzung von Experten wohl keine Auswirkungen - aber auf den Haushalt 2025. Davon geht FDP-Mann Bernd Buchholz aus. Denn auch im aktuellen Haushalt gibt es einen Ukraine-Notkredit. Das Geld, meint Buchholz, dürfte dann nicht verwendet werden - und ein Nachtragshaushalt wäre nötig. Das Land müsste an anderer Stelle sparen.



Die Kommunalverbände beobachten das Verfahren mit Interesse: Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindestages, erinnert daran, dass das Land Zusagen an die Gemeinden 2024 auch aus Notkrediten finanzierte. Und: "Auch in 2025 werden finanzielle Zusagen gegenüber den Kommunen aus Notkreditmitteln erfüllt, insbesondere beim Ausbau der Ganztagsschulen", so Bülow.



Die Finanzministerin will sich noch auf keine Spekulationen einlassen: "Wenn die Entscheidung vorliegt, dann werden wir sie für uns prüfen", sagt Silke Schneider. Und wenn sich Folgen für den Haushalt 2025 ergeben, "dann werden wir dafür auch Lösungen finden".