Stand: 13.02.2025 09:49 Uhr Kitesurfer auf dem Großenbroder Binnensee gerettet

Am Dienstag hat die Feuerwehr einen Kitesurfer aus dem Großenbroder Binnensee (Kreis Ostholstein) gerettet. Der 22-Jährige bekam sein Segel nach einem Absturz nicht mehr in die Luft, weil sich Leinen ineinander verfangen hatten. Er schaffte es allein nicht mehr an Land. Passanten alarmierten die Rettungskräfte, die den Kitesurfer unverletzt in ein Schlauchboot ziehen konnten. Die Polizei warnt Wassersportler ausdrücklich davor, allein aufs Wasser zu gehen.

