Kita-Aktionsbündnis: Kita-Qualität nicht aus den Augen verlieren

Eine Woche vor der Landtagsberatung zum neuen Kita-Gesetz fordert das Kita-Aktionsbündnis die Qualität in den Kitas nicht aus den Augen zu verlieren. Das Gesetz bringt nach Auffassung zahlreicher Verbände, die in dem Bündnis vertreten sind, eine erhebliche Verschlechterung.

Aktionsbündnis will Abstriche verhindern

Der Sprecher des Aktionsbündnisses, Markus Potten, forderte unter anderem mehr Geld vom Land: "Wir stehen in der Tat an einem Kipppunkt, wo wir uns entscheiden müssen, wo im Kita-Bereich die Reise hingehen soll: Wollen wir weiter eine gute Kita-Arbeit abliefern, die Erziehung, Betreuung und Bildung beinhaltet, oder müssen wir aufgrund der Finanzressourcen uns darauf einrichten, dass Abstriche vorgenommen werden?"

Genau diese Abstriche will Potten verhindern. In der kommenden Woche berät das Parlament über den Gesetzentwurf, die zweite Lesung ist für November geplant. Im Januar soll dann das neue Gesetz in Kraft treten.

