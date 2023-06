Kieler Woche 2023: Das sind Highlights und Besonderheiten Stand: 02.06.2023 15:43 Uhr Am Freitag haben Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und der Leiter des Kieler-Woche-Büros, Philipp Dornberger, einen Ausblick auf Höhepunkte und Besonderheiten des Programms gegeben.

In gut zwei Wochen startet die Kieler Woche: Offiziell eröffnet wird das zehntägige Segelevent und Volksfest am 17. Juni auf dem Kieler Rathausplatz. Dazu erwartet Kämpfer ein ungewöhnliches Duo: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Samson aus der Sesamstraße, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, werden am Eröffnungsabend auf der Rathausbühne gemeinsam das tradionelle Anglasen übernehmen. Das Startsignal am Typhon geben die neueste Sesamstraßen-Bewohnerin, Elin, und der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, wo Forscher des Kieler Geomar seit 20 Jahren das Meer erkunden.

Inklusion steht besonders im Fokus

Kieler-Woche-Chef Phillip Dornberger verspricht wieder Weltklasse-Segelsport, mitreißende Konzerte und ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmachprogramm. "Wir konnten der Kieler Woche ihre Freiheit wiedergeben, dass man sich wieder frei bewegen kann. Und man wird auf den Flächen ganz viele Details sehen", sagt Dornberger. Mehr will er dazu noch nicht verraten. Besonderen Wert legen die Kieler-Woche-Organisatoren in diesem Jahr darauf, Menschen mit Beeinträchtigungen zu integrieren. Neben einem kostenlosen Begleitservice soll es zu Beispiel bei ausgewählten Konzerten auch einen Gebärdendolmetscher geben.

Frida Gold, Sportfreunde Stiller, Patricia Kelly: Auf zwei Dutzend großen und kleinen Bühnen zwischen Schilksee und der Hörn spielen in diesem Jahr wieder hunderte Bands. Von Rock über Pop bis hin zur Klassik ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Das ganze Programm gibt es online.

