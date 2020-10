Kieler Wissenschaftler erforschen Geschichte der Pandemien Schon vor Jahrtausenden gab es hoch ansteckende Seuchen und Pandemien. Kieler Wissenschaftler haben die Geschichte erforscht und eine Studie veröffentlicht.

Der Titel der Studie: "Entfernte Zeiten so nah: Pandemien und Krisen." Dafür haben sich Archäologen, Virologen, Philosophen und Molekularbiologen gemeinsam auf Spurensuche begeben. In der Studie wurde aus 85 Skeletten von Leprakranken aus dem 12. und 13. Jahrhundert DNA gewonnen, die Erreger konnten entschlüsselt werden. Prof. Dr. Ben Krause-Kyora vom Institut für Klinische Molekularbiologie erklärt: "Wir können zum ersten mal den Erreger, der damals geherrscht hat, verstehen und analysieren. Also auch deren Auswirkungen auf das menschliche Genom- also wie sich unser menschlicher Körper, unsere Erbinformationen an diese Pandemien über die Zeit angepasst haben."

Keramiken geben Hinweise auf Pandemien

Die Pandemieforschung ist ein Puzzle. Im Institut für Ur- und Frühgeschichte wurden 7.000 Jahre alte Sedimente analysiert, um zu erfahren, wann Menschen Nahrung anbauten oder ob wieder Wald wuchs. Aufgegebene Ackerflächen könnten ein Zeichen für Pandemien sein. Nach Angaben von Prof. Dr. Johannes Müller liefern auch Keramiken Hinweise: "Wir stellen über diese Artefakte fest, dass um 3.100 v. Chr. in vielen Bereichen Nord- und Mitteleuropas auf einmal so eine Art Shutdown war. Es wurden kaum noch Artefakte produziert. Und wir wissen, dass es zu dieser Zeit auf den Inseln ganz anders war. Deswegen schließen wir daraus, das hier Epidemien eine Rolle gespielt haben."

Mit dem Handel kam die Pest

Die Wurzeln mancher Krankheiten führen zu den ersten sesshaften Bauern im Nahen Osten. Diese holten sich vor 8.000 Jahren Tiere ins Haus. In der DNA von damaligen Rinderzüchtern entdeckten Forscher Tuberkolose-Erreger. Dadurch, dass die Siedlungen wuchsen erhöhte sich das Ansteckungsrisiko. Mit dem Handel fand auch die Pest ihren Weg. Prof. Dr. Lutz Käppel vom Institut für klassische Altertumskunde sagt, dass eines schon damals galt: "Jeder einzelne muss sich bewusst sein, dass er sowohl Täter als auch Opfer in einem solchen Zusammenhang ist und hier an der Verbreitung der Seuche mitwirkt."

Ob im Mittelalter, im antiken Griechenland oder schon in der Steinzeit: immer wieder waren Menschen Seuchen ausgesetzt. .. Nun hat Corona gezeigt, dass Pandemien noch längst nicht Geschichte sind.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Auswirkungen der Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein dauern an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr