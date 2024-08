Stand: 19.08.2024 09:28 Uhr Kieler Fußballvereine erfolgreich

Nachdem Holstein Kielbereits am Sonnabend gegen Alemannia Aachen in die zweite Runde eingezogen ist, kam auch im DFB-Pokal der Frauenverein aus der Stadt weiter. Der Regionalligist Kieler MTV gewann klar mit 5 zu 1 gegen den Landesligisten Stahl Brandenburg. Für den sportlichen Leiter Stephan Mordhorst ist das ein großer Erfolg. Dienstagabend entscheidet sich dann, gegen wen der Kieler MTV in der zweiten Runde spielen muss. Der sportliche Leiter Stephan Mordhorst hofft auf ein Heimspiel gegen den VFL Wolfsburg mit Topstürmerin Alexandra Popp. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal Kiel