Stand: 11.08.2024 13:23 Uhr Kiel: Straßensperrungen wegen Förde-Triathlon

Zum 35. Mal findet heute in Kiel der Förde-Triathlon statt. Mehr als 420 Männer und Frauen und 35 Staffeln sind laut Veranstalter über die Triathlon-Sprintdistanz in Kiel dabei. Sie müssen jeweils einen halben Kilometer schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und im Anschluss gut fünf Kilometer laufen. Die Strecke führt an der Kiellinie entlang und über den Düsternbrooker Weg wieder zurück. Beide Straßen sind deshalb nach Angaben der Veranstalter in weiten Teilen gesperrt. Auch Busse halten teilweise woanders. Für Anlieger und alle, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, gibt es mehrere Schleusen, um die Strecke zu kreuzen.

