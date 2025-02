Stand: 06.02.2025 16:30 Uhr Kiel: Projekt zur Gewaltprävention bei Jugendlichen

Vor dem Hintergrund mehrerer Messerangriffe in Kiel in den vergangenen Wochen - auch unter Jugendlichen - setzt die Landeshauptstadt nun auf wissenschaftliche Begleitung. Dazu soll es nach Angaben von Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel (Bündnis 90/Die Grünen) eine Kooperation zwischen Stadt, Polizei sowie dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen geben. In Kiel erhofft man sich vor allem Antworten darauf, ob sich durch Internet und Soziale Medien eine ganz neue Form von Kinder- und Jugendkriminalität entwickelt. Von der in Schleswig-Holstein einmaligen Kooperation erhofft sich die Stadt Kiel neue Ansätze in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in der Gewaltprävention.

