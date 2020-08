Stand: 29.08.2020 12:09 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel-Holtenau: Frachter fährt gegen Schleusentor

In Kiel-Holtenau ist es heute am frühen Morgen zu einer Havarie in der Schleuse gekommen. Das Frachtschiff "Else" ist gegen fünf Uhr von See aus in das geschlossene Schleusentor zum Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gefahren. Der gut 88 Meter lange Frachter war eigentlich auf dem Weg nach Frankreich. Der Bug bohrte sich in die Metallkonstruktion und das Schiff steckte rund sechs Stunden lang fest. Inzwischen wurde der Frachter abgeschleppt, aber das Schleusentor ist nach Angaben von Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau, nicht mehr zu gebrauchen.

Vorerst nur noch eine Kammer in Betrieb

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Taucher sollen laut Wittmüß den Schaden jetzt untersuchen. Bis auf weiteres steht nur noch eine Schleusenkammer zur Verfügung. Da sich das Ersatztor derzeit in Reparatur befindet, wird die Schleuse vermutlich länger mit nur einer Kammer auskommen müssen.

