Stand: 02.10.2024 13:19 Uhr Kiel: 18-Jähriger richtet Waffe auf Polizisten

Ein 18-Jähriger hat am Dienstag im Kieler Stadtteil Wik mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten gezielt. Am Vormittag waren die Beamten nach eigenen Angaben zu einem Einsatz im Papenkamp gerufen worden, weil dort ein 19-Jähriger Gegenstände aus dem Fenster eines Mehrfamlienhauses warf. Da der Mann einen der Polizisten schubste, wurden ihm Handschellen angelegt. In dieser Zeit kam der 18-Jährige dazu und richtete eine Schreckschusswaffe auf die Beamten. Bevor der Tatverdächtige schießen konnte, überwältigten die Polizisten ihn mit Pfefferspray. Auf beide Männer kommen jetzt Verfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Den 18-Jährigen erwarten außerdem Verfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

