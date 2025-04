Stand: 02.04.2025 12:59 Uhr Kastanienbäume am Freihof: Wedels Naturdenkmale werden gefällt

Seit Mittwoch (2.4.) werden in Wedel (Kreis Pinneberg) die beiden Kastanienbäume am Freihof am Marktplatz 8 gefällt. Seit 1862 sollen sie das Stadtbild geprägt haben. Trotz jahrzehntelanger städtischer Baumpflege sei dieser Schritt nicht mehr vermeidbar gewesen, so die Stadt. Der eine Baum sei von ausgeprägter Weißfäule befallen, der andere von Rissen, Rindenschäden und massivem Pilzbefall betroffen. Deshalb hätten die Bäume auf die Straße stürzen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, so die Stadt. Am Donnerstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Neue Bäume sollen an derselben Stelle gepflanzt werden

Bevor die Bäume gefällt werden konnten, musste der Schutzstatus als Naturdenkmal aufgehoben werden. "Die Fällung der beiden Naturschutzdenkmäler ist sehr bedauerlich. Die beiden Kastanien gehören vermutlich zu den ältesten Bäumen der Stadt", so Dominik Klaus vom Fachdienst Bauverwaltung und Öffentliche Flächen. Da die Bäume das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Freihofs maßgeblich geprägt hätten, plant die Stadt für Herbst eine Ersatzpflanzung von Esskastanien am selben Standort.

