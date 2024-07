Stand: 21.07.2024 11:49 Uhr KBA Flensburg: Weniger bunte Autos auf den Straßen

Laut einer dpa-Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg sind auf deutschen Straßen immer weniger farbige Autos unterwegs. Etwa vier von fünf Pkw, die in der ersten Hälfte des Jahres zugelassen wurden, sind schwarz, weiß, silber oder grau. Diese sogenannten unbunten Farben werden also seit Jahren immer beliebter. Die Farben Blau und Rot sind in der Statistik inzwischen weit abgeschlagen. Braun lackierte Autos sind fast komplett verschwunden.

