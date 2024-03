Stand: 01.03.2024 11:21 Uhr Juwelendieb aus Schleswig-Holstein geschnappt

Die Polizei in Hamburg hat einen mutmaßlichen Juwelendieb aus Schleswig-Holstein festgenommen. Der 38-Jährige soll nach Angaben eines Polizeisprechers im Februar zwei Schmuckgeschäfte in Glückstadt (Kreis Steinburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) überfallen und ausgeraubt haben. Der Mann wurde nun in seiner Wohnung in der Gemeinde Tensbüttel-Röst im Kreis Dithmarschen festgenommen. Auch in der Wohnung seiner Freundin in Hamburg konnten Beweismittel sichergestellt werden. Der Juwelendieb sitzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 10:00 Uhr

