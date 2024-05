Stand: 06.05.2024 16:20 Uhr "Jugend musiziert" an Pfingsten in Lübeck

Rund 2.300 Jugendliche aus 17 Nationen und etwa 10.000 Gäste werden zu Pfingsten in Lübeck zum diesjährigen Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" erwartet. Das teilte der Deutsche Musikrat in Bonn mit. Demnach kommen die Teilnehmenden aus allen Teilen Deutschlands sowie aus einigen deutschen Schulen im Ausland. Die Hansestadt ist schon zum dritten Mal Gastgeber des Bundeswettbewerbs. Den Abschluss bilden vier Preisträgerkonzerte vom 20. bis zum 22. Mai im Theater sowie in der St. Jakobi-Kirche in Lübeck.

