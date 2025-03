Stand: 26.03.2025 16:55 Uhr Jugend forscht: Acht junge Forscher von der Westküste hoffen auf Preise

In Kiel werden am Donnerstag Preise im Wettbewerb "Jugend forscht" vergeben. Acht Schülerinnen und Schüler von der Westküste stellen ihre Forschungsprojekte einer Jury an der technischen Fakultät der Uni Kiel vor. Darunter sind auch der 14-jährige Tjorve Schläger und der 18-jährige Oskar Hansen von der Hermann-Tast-Schule aus Husum (Kreis Nordfriesland). Tjorve Schläger forscht an Bakterien, die kurzfristig Strom speichern können, einer sogenannten Microbial fuel cell (MFC). "Man könnte eine Biogasanlage, wenn der Wirkungsgrad das hergibt, so umbauen, dass sie zur MFC wird und Strom aus Solar- und Windenergie speichern kann", erklärt der 14-jährige. Damit könnten Biogasanlagen perspektivisch dazu beitragen, überschüssigen grünen Strom zu speichern.

Preise in verschiedenen Disziplinen

Tjorve Schläger tritt im Bereich der Chemie an. Neben ihm gehen für die Westküste noch Momme Hofmann, Lars Domeyer und Jakob Haack von der Theodor-Storm-Schule Husum (Kreis Dithmarschen) an den Start. Von derselben Schule tritt Korvin Lamp im Bereich der Arbeitswelt an. In der Biologie treten Pia Pauline Bartel und Emely Müller aus Barlt (Kreis Dithmarschen) an. Für jede Disziplin gibt es drei Preise. Außerdem wird der Landessieger gekürt und bekommt das Ticket für das Jugend-forscht-Bundesfinale in Berlin Ende Mai.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Kreis Dithmarschen